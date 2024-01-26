60 فريقًا وخبراء.. معمل الابتكار لحاضنة التطوع الصحي يسدل ستاره بالرياض

وكان مركز التطوع الصحي قد أطلق الحاضنة قبل شهرين، وتم خلالها تسجيل المشاركين واستقبال المبادرات والأفكار من خلال الموقع الإلكتروني http://hvcincubator.com، كما تم استضافة الأفكار المرشحة في عدد من اللقاءات والورش التدريبية للعمل على تزويد المشاركين بكل المعارف اللازمة وتهيئة كل الأفكار للوصول إلى هذه المرحلة معمل ابتكار حاضنة التطوع الصحي.