60 فريقًا وخبراء.. معمل الابتكار لحاضنة التطوع الصحي يسدل ستاره بالرياض

اختتم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، اليوم، معمل ابتكار حاضنة التطوع الصحي، وذلك في مدينة الرياض، والذي استمرّت فعالياته على مدى الثلاثة أيام الماضية.
واستضاف المعمل الأفكار المرشحة من خلال مشاركة 60 فريقًا للعمل على تطوير ونمذجة الأفكار وتقييمها وتحكيمها بمشاركة عدد من الخبراء وضمن منهجية علمية لتكون مؤهلة للبدء في مرحلة مسرعة التطوع الصحي والتي يتم من خلالها تنفيذ المبادرات ضمن حزمة من أدوات الدعم الاستشاري والتشغيلي لتكون واقعًا ملموسًا يحقق الأهداف المرجوة.
وتسعى حاضنة التطوع الصحي إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية وهي تفعيل دور الابتكار والريادة الاجتماعية في مجال التطوع الصحي، وتعظيم الأثر، وإيجاد بيئة لتوليد الأفكار الإبداعية من خلال احتضان المبادرات التطوعية، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لبناء العلاقات وإقامة الشراكات بين المنظمات والمبادرات المشاركة لإنتاج حلول مشتركة لتحديات التطوع الصحي.
وتستهدف الحاضنة المتطوعين الصحيين المهتمين بالابتكار والإبداع والفرق التطوعية، وكذلك القطاع الصحي غير الربحي بالإضافة إلى طلاب وطالبات الكليات الصحية في المعاهد والجامعات وكذلك إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتعد حاضنة التطوع الصحي إحدى مبادرات مركز التطوع الصحي لدعم الأفكار الناشئة والمبادرات ذات العلاقة بالتطوع الصحي، من خلال تقديم الإرشاد والتوجيه لمساعدتها على النمو والتطور، وتحقيق أهدافها وتحويلها إلى أرض الواقع.
وكان مركز التطوع الصحي قد أطلق الحاضنة قبل شهرين، وتم خلالها تسجيل المشاركين واستقبال المبادرات والأفكار من خلال الموقع الإلكتروني http://hvcincubator.com، كما تم استضافة الأفكار المرشحة في عدد من اللقاءات والورش التدريبية للعمل على تزويد المشاركين بكل المعارف اللازمة وتهيئة كل الأفكار للوصول إلى هذه المرحلة معمل ابتكار حاضنة التطوع الصحي.
يُذكر أن إقامة المشروع تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمركز، المتمثّلة في نشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي وتنظيمه، وتمكين منظومته، بالإضافة إلى تحقيق التميز المؤسسي في التطوع الصحي.