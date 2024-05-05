"الثقفي" يتفقد وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك ويطّلع على سير العمل

الْتقى اليوم وكيل محافظة ميسان علي بن سليم الجبيري، الدكتور عطية بن مقبل الثقفي، نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، على هامش زيارته للمحافظة برفقة مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك المهندس زياد بن فريحان المالكي.
وتفقد "الثقفي" وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك، واطلع على سير العمل، واستعرض مع موظفي الوحدة المهام المسندة إليهم، وناقش احتياجات الوحدة، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.
وتم تسليم شهادات الشكر والتقدير لمنسوبي الوحدة على جهودهم الملموسة في تطوير العمل وإنجاح المهرجانات الزراعية في المحافظة.