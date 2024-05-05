"الثقفي" يتفقد وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك ويطّلع على سير العمل

وتفقد "الثقفي" وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك، واطلع على سير العمل، واستعرض مع موظفي الوحدة المهام المسندة إليهم، وناقش احتياجات الوحدة، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.