"كفى" تُعرّف بمخاطر "الشبو" في "مدني بحرة"

اختتمت جمعيةُ "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة بحرة، اليوم الخميس؛ البرنامجَ التوعوي للتعريف بأخطار "الشبو"، في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، والمراكز التابعة لها، ضمن برنامج "آمن".
جاء ذلك تزامنًا مع الحملة الوطنية على المخدّرات، بينما قال مدير فرع الجمعية ببحرة الدكتور محمد عبيسان العتيبي: إن المجتمع بكل أطيافه بحاجة للتعرف عن قرب على أخطار مخدّر "الميثامفيتامين"، أو ما يعرف محليًّا باسم "الشبو".
وأضاف "العتيبي": أن هذا المخدّر هو الأشدّ خطورة، ويتميّز بعدم وجود رائحة تكشف متعاطيه، مشيرًا إلى أن "كفى" قدمت عددًا من اللقاءات في إدارات الدفاع المدني للتوعية بأخطاره.
وقدّم شكره لإدارة "مدني بحرة" على السماح بهذه اللقاءات التي استفاد منها أكثر من 200 فرد من منسوبي الجهة.
وأوضح "العتيبي" أن "كفى" تكثّف حملاتها التوعوية بأخطار كل السموم، تماشيًا مع الحملة الوطنية التي تقودها الداخلية بتوجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله، للقضاء على هذه الآفات التي تفتك بالأرواح وتهدّد أمن واستقرار الوطن.