"كفى" تُعرّف بمخاطر "الشبو" في "مدني بحرة"

جاء ذلك تزامنًا مع الحملة الوطنية على المخدّرات، بينما قال مدير فرع الجمعية ببحرة الدكتور محمد عبيسان العتيبي: إن المجتمع بكل أطيافه بحاجة للتعرف عن قرب على أخطار مخدّر "الميثامفيتامين"، أو ما يعرف محليًّا باسم "الشبو".