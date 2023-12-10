"تعليم الرياض" تشارك غدًا في "اليوم الدولي لمكافحة الفساد"

وأشار "الثميري" إلى أن الإدارة ومكاتبها ومدارسها قد نشرت في حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، العديد من المواد الإعلامية والتصاميم؛ للمشاركة في هذا اليوم الدولي، تثقيفًا وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، بالإضافة إلى استثمار الإذاعة المدرسية في تعزيز قيم النزاهة.