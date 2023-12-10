"تعليم الرياض" تشارك غدًا في "اليوم الدولي لمكافحة الفساد"

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في الاحتفاء بـ"اليوم الدولي لمكافحة الفساد"، والذي يوافق 9 ديسمبر كل عام، بتنظيم ورشة عمل بعنوان: "النزاهة الوظيفية" غدًا الاثنين.
يأتي ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.
وقال متحدث تعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن ورشة العمل والمعرض المصاحب الذي سينظم غدًا، ضمن عدد من الفعاليات والبرامج، تنظمها الإدارة تعزيزًا وترسيخًا لقيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار "الثميري" إلى أن الإدارة ومكاتبها ومدارسها قد نشرت في حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، العديد من المواد الإعلامية والتصاميم؛ للمشاركة في هذا اليوم الدولي، تثقيفًا وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، بالإضافة إلى استثمار الإذاعة المدرسية في تعزيز قيم النزاهة.