"دحيان" يرأس الاجتماعَ الأول لجمعية "عذب" الخيرية بـ"شرورة"

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن سالم الصيعري: إن "عذب" تعتبر أولَ جمعية تغطّي احتياجات وخدمات المياه في منطقة نجران؛ حيث سيتم العمل على توفير مياه الشرب للمساجد ومنازل الفقراء والمحتاجين، وتسديد فواتير للعدادات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد.