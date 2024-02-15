"دحيان" يرأس الاجتماعَ الأول لجمعية "عذب" الخيرية بـ"شرورة"

عقدت جمعيةُ "عذب" لخدمات المياه الصالحة للشرب بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، اجتماعَها الأول بحضور رئيس مجلس إدارتها صالح سالم دحيان؛ لمناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى.
وتُعْنَى الخطة بتقديم خدمات المياه في المحافظة للمحتاجين؛ من خلال توفير صهاريج المياه، وسداد قيمة فواتير المياه عن المحتاجين، إضافة إلى تقديمها العديد من المساعدات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن سالم الصيعري: إن "عذب" تعتبر أولَ جمعية تغطّي احتياجات وخدمات المياه في منطقة نجران؛ حيث سيتم العمل على توفير مياه الشرب للمساجد ومنازل الفقراء والمحتاجين، وتسديد فواتير للعدادات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد.