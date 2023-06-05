أمير الشرقية: معهد الإدارة العامة يقدم برامج نوعية ويمتلك رؤية إدارية

ثمن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ما يقدمه معهد الإدارةِ العامةِ بالمنطقة الشرقية من برامج نوعية ورؤية إدارية تساهم في تطوير منسوبي القطاع العام وتنمية مهاراتهم ونقل الخبرات، بالإضافة لمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة في مجال التدريب والتطوير.
جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم الاثنين حفل "الخريج والوظيفة" السابع والعشرين لفرع المعهد بالمنطقة وتخريج عدد من الطلاب والطالبات، بحضور مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان، وعدد من قيادات المعهد والمسؤولين.
وأكد أهمية تطوير واستحداث البرامج التدريبية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات الجهات، وتلبي الحاجة في سوق العمل.
وقال أمير المنطقة الشرقية "إن دعم القيادة الرشيدة –أيدها الله- لتطوير بيئة العمل والتدريب ومحاولة خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن أدى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل ملحوظ ولله الحمد ".
وقال مدير عام المعهد الدكتور السجان في كلمته بتلك المناسبة بأن منظومة المواردِ البشريةِ والتنميةِ الاجتماعيةِ خلالَ الفترةِ الماضيةِ عملت على تهيئةِ الأساساتِ القويةِ لسوقِ العملِ من خلالِ إستراتيجية ومجموعة من المبادراتِ والمشاريعِ النوعيةِ، التي تحقَقَ مِن خَلالِها منجزات نفخر بها على المستوى الوطني، حيثُ انخفضتْ نسبةُ البطالةِ للسعوديين من (12%) عام 2019 إلى (8%) في نهايةِ العام 2022، وارتفعَ معدل المشاركةِ في القوى العاملةِ للسعوديين من (45.5%) عام 2019 إلى (52.5%) في نهايةِ العامِ 2022م، مشيراً إلى أن هذه الإنجازاتُ تأتي كبوابةَ دخولٍ مميزةٍ للخرجينَ والخريجاتِ من معهدِ الإدارةِ العامة وغيرِهِمْ من الجهاتِ التدريبيةِ والتعليميةِ.
وأوضح الدكتور السجان بأن عدد الخريجين والخريجات بالفرع بلغ (204) في ستة برامج تشمل مجالاتِ المعهدِ المختلفةِ، كما يقيم المعهد معرضاً للتوظيفِ بمشاركةِ عدد من الجهات لمدةِ (3) أيامِ، بهدفِ التقاء مسؤولي التوظيف والمواردِ البشريةِ في الشركاِت والمؤسساتِ الوطنيةِ، بخريجي وخريجات المعهدِ لتعريفِهِم بالفرصِ الوظيفيةِ المتاحةِ لهم، وسدِ حاجاتِ سوقِ العملِ من هذه الكوادرِ الوطنيةِ المتميزةِ، حيث بلغ عدد الفرص الوظيفية (736) عرضاً وظيفياً.
وأعرب عن شكره لجميع الجهاتِ المشاركةَ في معرضِ التوظيفِ، والهيئاتِ والمؤسساتِ التي قدمت العروضَ الوظيفيةَ، للخريجينِ والخريجاتِ.
وفي نهاية الحفل كرم أمير المنطقة الشرقية في ختام الحفل خريجي وخريجات المعهد، وتسلم درع المعهد التكريمي بهذه المناسبة.