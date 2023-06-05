أمير الشرقية: معهد الإدارة العامة يقدم برامج نوعية ويمتلك رؤية إدارية

وقال مدير عام المعهد الدكتور السجان في كلمته بتلك المناسبة بأن منظومة المواردِ البشريةِ والتنميةِ الاجتماعيةِ خلالَ الفترةِ الماضيةِ عملت على تهيئةِ الأساساتِ القويةِ لسوقِ العملِ من خلالِ إستراتيجية ومجموعة من المبادراتِ والمشاريعِ النوعيةِ، التي تحقَقَ مِن خَلالِها منجزات نفخر بها على المستوى الوطني، حيثُ انخفضتْ نسبةُ البطالةِ للسعوديين من (12%) عام 2019 إلى (8%) في نهايةِ العام 2022، وارتفعَ معدل المشاركةِ في القوى العاملةِ للسعوديين من (45.5%) عام 2019 إلى (52.5%) في نهايةِ العامِ 2022م، مشيراً إلى أن هذه الإنجازاتُ تأتي كبوابةَ دخولٍ مميزةٍ للخرجينَ والخريجاتِ من معهدِ الإدارةِ العامة وغيرِهِمْ من الجهاتِ التدريبيةِ والتعليميةِ.