جمعية صناعة القدرات الشبابية تدشّن هويتها الجديدة تزامنًا مع انطلاقة عام 2026م

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مرحلة جديدة من العمل خلال عام 2026، تسعى من خلالها إلى تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع نطاق شراكاتها، وإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تطوير قدرات الشباب وصقل تجاربهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع.