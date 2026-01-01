جمعية صناعة القدرات الشبابية تدشّن هويتها الجديدة تزامنًا مع انطلاقة عام 2026م

دشّنت جمعية صناعة القدرات الشبابية هويتها البصرية الجديدة من خلال منصاتها على التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بداية العام الجديد 2026م، وذلك في إطار تطوير حضورها المؤسسي وتعزيز رسالتها في تمكين الشباب وبناء قدراتهم.
وأوضحت الجمعية أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي امتدادًا لجهودها في التطوير المؤسسي، وتجسيدًا لرؤيتها المستقبلية القائمة على صناعة قدرات شبابية منتجة وريادية، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجالات العمل الشبابي والتنموي، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي أوسع.
كما ركزت الجمعية على أن الهوية البصرية الجديدة تعكس قيمها وتوجهاتها الاستراتيجية، من خلال تصميم حديث يعبر عن روح الشباب والطموح، ويعزز وضوح الرسائل الاتصالية وتوحيد المظهر المؤسسي عبر مختلف القنوات والمنصات الرقمية.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مرحلة جديدة من العمل خلال عام 2026، تسعى من خلالها إلى تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع نطاق شراكاتها، وإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تطوير قدرات الشباب وصقل تجاربهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع.