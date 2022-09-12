"الشمري" يبحث مع "الشريف" تحضيرات واستعدادات إطلاق برنامج مدينة حائل الصحية

عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، اجتماعًا مع رئيس جامعة حائل الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكيلات الكليات الصحية ومنسق مدينة حائل الصحية، وذلك للاطلاع على التحضيرات والاستعدادات لإطلاق برنامج مدينة حائل الصحية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون لاعتماد حائل ضمن المدن الصحية بمنظمة الصحة العالمية لمواكبة رؤية المملكة 2030 .
واشتمل الاجتماع على عرض تعريفي ببرنامج المدن الصحية وأهدافه والمعايير المطلوبة لتنفيذه، ومهام ودور الجامعة في البرنامج، حيث تعد الجامعة رافدًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات البرنامج.
ويعد برنامج المدن الصحية، برنامجًا تكامليًا بين القطاعات، ويهدف البرنامج- الذي تشرف عليه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية- لتعزيز صحة السكان والتقليل من الأمراض المزمنة غير المعدية بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية وتفعيل دور القطاعات لجعل الصحة ضمن الأولويات وإشراك المجتمع وتمكينه من التحكم في التعامل مع محددات الصحة.