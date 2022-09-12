"الشمري" يبحث مع "الشريف" تحضيرات واستعدادات إطلاق برنامج مدينة حائل الصحية

عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، اجتماعًا مع رئيس جامعة حائل الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكيلات الكليات الصحية ومنسق مدينة حائل الصحية، وذلك للاطلاع على التحضيرات والاستعدادات لإطلاق برنامج مدينة حائل الصحية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون لاعتماد حائل ضمن المدن الصحية بمنظمة الصحة العالمية لمواكبة رؤية المملكة 2030 .