تجمع المدينة الصحي يحصل على اعتماد "سباهي" لـ26 مركزًا صحيًا

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن حصول 26 مركزًا للرعاية الصحية الأولية على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) – "سباهي"، خلال الربع الثالث من عام 2025م، بعد استيفائها معايير الاعتماد واجتيازها التقييم الشامل المعتمد.
وشملت المراكز المعتمدة: الفيصلية، العشاش، الأصيحر، الجفر، القصواء، المطاوي، السويرقية، العصيلي، طيبة، بني سلمة، تلعة الهبوب، أبو مرخة، ينبع النخل، الصريف، ريم، الجرف الشرقي، اليتمة، المهد، الصخيرات، الضميرية، باب المجيدي، الدفاع، عروة، العاقول، سلطانة، والمربع.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود التجمع للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة وأفضل الممارسات.
ويهدف اعتماد "سباهي" إلى تعزيز تطبيق متطلبات السلامة الأساسية داخل مراكز الرعاية، ورفع مستوى جودة الخدمات العلاجية، مما يسهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات صحية عالية المستوى.
ويعكس هذا الاعتماد حرص تجمع المدينة الصحي على تعزيز ثقة المستفيدين، والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية بما يواكب مستهدفات التحول الصحي الوطني.