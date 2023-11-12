‏انطلاق فعالية ‫"امش 30" بممشى "الشهداء" بالقنفذة

وأوضحت "صحة القنفذة"، أن الفعالية شارك بها الكبار والصغار من الجنسين، وتهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض، وتحسين الصحة العامة لدى أفراد المجتمع، وتوعيتهم بفوائد رياضة المشي والرياضة بشكلٍ عام، وتحفيزهم على اكتساب السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي بالمملكة.