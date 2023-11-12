‏انطلاق فعالية ‫"امش 30" بممشى "الشهداء" بالقنفذة

أطلقت "صحة القنفذة"، مساء السبت، فعالية "امش 30"، في ممشى الشهداء، بحضور مدير صحة المحافظة الدكتور أحمد العمري.
وأوضحت "صحة القنفذة"، أن الفعالية شارك بها الكبار والصغار من الجنسين، وتهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض، وتحسين الصحة العامة لدى أفراد المجتمع، وتوعيتهم بفوائد رياضة المشي والرياضة بشكلٍ عام، وتحفيزهم على اكتساب السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي بالمملكة.
صاحب الفعالية أركان توعوية لمعرفة الأرقام الحيوية، وركنا السلوكيات الصحية، بمشاركة كلية الطب بالقنفذة وفريق نبض الإسعافي.
كما قدمت "صحة القنفذة" شكرها للجهات المشاركة: كلية الطب، وفريق نبض الإسعافي، وجمعية "لابأس"، وبلدية القنفذة، ودوريات الأمن.