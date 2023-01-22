مطلع فبراير.. "جمعية ألزهايمر" بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس للمرض

وأشارت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للألزهايمر ورئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر، إلى أن المؤتمر الذي يقام كل سنتين ويرفع توصياته للعمل مع الجهات المعنية، هو مواكبة من الجمعية في متابعة المستجدات حول المرض والسعي إلى المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات حول عدة محاور تُركز الضوء على دور الجمعية مع مرضى ألزهايمر والمظلات الإشرافية التنموية والصحية في استعراض حقوق، وتشريعات كبار السن والجهود الصحية المقدمة في المملكة، وتحسين الأولويات والممارسات الأفضل في حياة مرضى ألزهايمر وأسرهم، إضافة إلى آخر المراجعات والمستجدات لهذا المرض، والرعاية والعناية بالمريض في مراحله المختلفة، والتحديات والحلول التي تقع على مقدم الرعاية.