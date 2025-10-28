الشرقية .. "ترابط" و"الأنصاري لخدمة المجتمع" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم المرضى الأشد احتياجًا

وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط)، اتفاقية تعاون مع "الأنصاري لخدمة المجتمع"؛ بهدف توفير (16 ألف ليلة) للمرضى الأشد احتياجًا بالمنطقة ومرافقيهم في نزل الأنصاري الخيري، بتكلفة بلغت (4 ملايين ريال) سنويًا. جاء ذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي 2025.
وأوضح سعود بن عبدالعزيز الأنصاري أن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولًا ثم بفضل ما أوْلته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام، مشيدًا بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه المستمر للعديد من القطاعات في مجالات العمل الخيري والإنساني.
من جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة فاطمة البخيت أن للجمعية دورًا بارزًا في تحسين جودة حياة المرضى، من خلال برامج الإسكان والإيواء وتأمين الأجهزة الطبية وخدمات النقل الطبي بجودة عالية، مشيرة إلى أن جهود "الأنصاري لخدمة المجتمع" جاءت دعمًا لاستمرارية العطاء وتقديم الخدمات المساندة في الجمعية.
الجدير بالذكر أن الجمعية تهدف إلى تقديم الخدمات المساندة للمرضى الأشد احتياجًا في مجالات الإسكان والنقل والمواصلات وتوفير الأجهزة الطبية منذ تأسيسها، عبر إطلاق وتبنّي المبادرات وبناء العلاقات مع مختلف قطاعات المجتمع؛ بهدف التخفيف على المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات برنامجيْ "جودة الحياة" و"التحول الوطني"، لتحقيق رؤية المملكة 2030.