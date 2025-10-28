الشرقية .. "ترابط" و"الأنصاري لخدمة المجتمع" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم المرضى الأشد احتياجًا

وأوضح سعود بن عبدالعزيز الأنصاري أن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولًا ثم بفضل ما أوْلته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام، مشيدًا بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه المستمر للعديد من القطاعات في مجالات العمل الخيري والإنساني.