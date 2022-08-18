مدير تعليم جازان يرعى الحفل الختامي لـ"موهبة" الإثرائي 2022

رعى مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الخميس، بالثانوية الخامسة بمدينة جيزان، الحفل الختامي لبرنامج "موهبة" الإثرائي الأكاديمي 2022م.
جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" رحاب مسلم، وممثلي مؤسسة "موهبة" ومؤسسة سالم بن محفوظ، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطالبات.
هدف البرنامج إلى رعاية الطلبة الموهوبين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي 1443هـ، وتقديم البرامج العلمية المتنوعة لهم.
كما عمل على إثراء معرفتهم ورفع كفاءتهم واستعدادهم، وبناء خبراتهم العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية.
وتجول مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، في المعرض المصاحب للحفل، مستمعًا لشرح مفصل قدمته الطالبات الموهوبات المشاركات في البرنامج الإثرائي الأكاديمي عن الوحدات الإثرائية العلمية.
وقال "عقدي": إن الاهتمام بالموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم، أحد الأهداف الاستراتيجية التي يسعى تعليم جازان لتحقيقها، انطلاقًا من أهميتها في تحقيق دور هام لبناء الوطن مستقبلا والإسهام في تحقيق رؤيته المباركة.
وأضاف: نسعى في تعليم جازان للقيام بدور كبير نحو الاستثمار في مواهب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات عبر تقديم البرامج المحفزة لهم والداعمة لمواهبهم وإبداعاتهم المختلفة.