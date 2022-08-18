مدير تعليم جازان يرعى الحفل الختامي لـ"موهبة" الإثرائي 2022

وقال "عقدي": إن الاهتمام بالموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم، أحد الأهداف الاستراتيجية التي يسعى تعليم جازان لتحقيقها، انطلاقًا من أهميتها في تحقيق دور هام لبناء الوطن مستقبلا والإسهام في تحقيق رؤيته المباركة.