"الندوة العالمية" تدشن مستوصفًا طبيًّا لعلاج المحتاجين بالمناطق النائية في بنجلاديش

من جانبهم عبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جهودها المتواصلة في دعم المشروعات التنموية والإنسانية التي تقيمها الندوة العالمية في بنجلاديش وفي العديد من بلدان العالم، ودعوا المولى الكريم أن يُديم الأمن والاستقرار والرخاء على المملكة وشعبها المعطاء.