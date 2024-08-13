"الندوة العالمية" تدشن مستوصفًا طبيًّا لعلاج المحتاجين بالمناطق النائية في بنجلاديش

وضعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في بنجلاديش بمنطقة (فونصغر- تاكورغاو) التي تبعد عن العاصمة دكا بـ(412.9) كم.
ويسهم المستوصف في علاج المرضى وإسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية والدواء المجاني لـ(6000) أسرة من سكان المنطقة؛ حيث يأتي ضمن مكونات مركز تنموي تقيمه الندوة مع المستوصف، ويضم مسجدًا وبئرًا سطحية ومدرسة تعليمية.
وأكدت الندوة العالمية أن المركز سيكون مركزًا تعليميًّا وطبيًّا يقدم خدماته للشباب ويخدم مئات الأسر من سكان المنطقة.
من جانبهم عبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جهودها المتواصلة في دعم المشروعات التنموية والإنسانية التي تقيمها الندوة العالمية في بنجلاديش وفي العديد من بلدان العالم، ودعوا المولى الكريم أن يُديم الأمن والاستقرار والرخاء على المملكة وشعبها المعطاء.