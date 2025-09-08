نائب أمير تبوك يثمّن جهود البريد السعودي بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير بريد منطقة تبوك فايز بن سيار العنزي، الذي اطلع سموه على الخدمات والأعمال التي يقدمها البريد السعودي بالمنطقة، وكذلك المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، ومشاريع "سبل" الإستراتيجية، والمبادرات والمشاركات الاجتماعية للبريد، وإنجازات الفرع للعام المنصرم.
وثمّن نائب أمير المنطقة الجهود التي يبذلها البريد السعودي "سبل" بالمنطقة، منوّهًا خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية ودعم للقطاع اللوجستي، وتعزيز كل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للجميع.
من جهته، أعرب العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ولنائبه على دعمهما ومتابعتهما لأعمال البريد السعودي "سبل" بالمنطقة.