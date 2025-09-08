نائب أمير تبوك يثمّن جهود البريد السعودي بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير بريد منطقة تبوك فايز بن سيار العنزي، الذي اطلع سموه على الخدمات والأعمال التي يقدمها البريد السعودي بالمنطقة، وكذلك المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، ومشاريع "سبل" الإستراتيجية، والمبادرات والمشاركات الاجتماعية للبريد، وإنجازات الفرع للعام المنصرم.