محافظ الأفلاج يبحث استعدادات المجلس المحلي لليوم الوطني 92

ترأس محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس المحلي، بمقر المحافظة، في إطار الاستعدادات التحضيرية للاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين.