محافظ الأفلاج يبحث استعدادات المجلس المحلي لليوم الوطني 92

ترأس محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس المحلي، بمقر المحافظة، في إطار الاستعدادات التحضيرية للاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين.
جاء ذلك، بحضور وكيل المحافظة عبدالله المطيري، وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على الجميع وأهمية ما تمثّله وإبرازها بالشكل اللائق.
وأكد "العلم" في نهاية الاجتماع أهمية توحيد جميع الجهود من الجهات المشاركة لتنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني، ترقى لأهمية الحدث، بما يتناسب مع مكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.