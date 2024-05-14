أميرِ الجوف يرعى حفلَ تخريج 2000 متدرب ومتدربة من الكليّات التّقنية والمعاهد بالمنطقة

عقب ذلك ألقى مدير عام التّدريب التّقني والمهني بمنطقة الجوف ماجد عبدالعزيز العتيبي كلمة نوّه خلالها بما تلقاه المؤسّسة من اهتمام ومتابعة من القيادة الرّشيدة- أيّدها الله-، وذلك تأكيداً لدورها الرّيادي في تحقيق تطلعاتٍ لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030، معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف لرعايته وتشريفه الحفل، حيث يُحتفى بتخريج 2000 خريج وخريجة للعام التدريبي 1445هـ، يمثلون منشآت التّدريب التّقني بالمنطقة.