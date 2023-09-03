نائب أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة

استقبل نائبُ أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مقر الإمارة بجدة؛ مديرَ عام الأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميِّد.