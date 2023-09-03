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نائب أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة
خلال استقباله مديرَ عام الأحوال المدنية بمكة
استقبل نائبُ أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مقر الإمارة بجدة؛ مديرَ عام الأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميِّد.
وتسلّم نائبُ أمير مكة، خلال اللقاء، التقريرَ السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة، والذي يتضمّن خطوات تطوير الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء ويمكّن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر.
كما شمل التقرير إحصاءات الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة؛ ومن أبرزها الوحدات المتنقلة.