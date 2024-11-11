"بيئة الرياض" ينظم ورشة عمل حول ضوابط عمل مأموري الضبط بقطاع المياه

وقدّم ورشة العمل المهندس خالد بن محمد الشهري، الذي استعرض مجموعة من الضوابط والإجراءات الضرورية لمأموري الضبط، لافتًا إلى أن فرع الوزارة أكد التزامه بدعم المراقبين على مستوى المنطقة، من خلال رفع جودة أدائهم، بما يُسهم في نجاح المنظومة ككل.