"بيئة الرياض" ينظم ورشة عمل حول ضوابط عمل مأموري الضبط بقطاع المياه

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ورشة عمل بعنوان "ضوابط عمل مأموري الضبط بقطاع المياه" في مقر مكتب الوزارة بمحافظة الدوادمي.
وتفصيلاً، استهدفت الورشة مأموري الضبط من المحافظات الشمالية والغربية في منطقة الرياض، لتعزيز كفاءتهم الميدانية في مجالات الضبط والرقابة على مصادر المياه، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع استخراج ونقل المياه غير الصالحة للشرب.
وقدّم ورشة العمل المهندس خالد بن محمد الشهري، الذي استعرض مجموعة من الضوابط والإجراءات الضرورية لمأموري الضبط، لافتًا إلى أن فرع الوزارة أكد التزامه بدعم المراقبين على مستوى المنطقة، من خلال رفع جودة أدائهم، بما يُسهم في نجاح المنظومة ككل.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع المياه وضمان استدامة مصادر المياه الجوفية.