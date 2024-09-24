"القصب" تحتفل باليوم الوطني بفعاليات متنوعة.. مسابقات وجوائز واستعراض خيول

واشتملت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، التي أقيمت بمشاركة جمعية التنمية الأهلية بالقصب، على أركان للفعاليات والألعاب المتنوعة، ومعارض الأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل، الذي اشتمل على فقرات متنوعة عدة، منها الأناشيد الوطنية ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، وألعاب التحدي، وتم توزيع أكثر من ١٠٠٠ هدية.