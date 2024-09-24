"القصب" تحتفل باليوم الوطني بفعاليات متنوعة.. مسابقات وجوائز واستعراض خيول

احتفلت بلدية القصب باليوم الوطني الـ٩٤ للمملكة، بفعاليات متنوعة نظّمتها في حديقة الملك سلمان على طريق الملك عبدالله بالقصب، بحضور رئيس المركز سعد بن إبراهيم القاسم، ورئيس البلدية المهندس مطلق بن عبدالله أبوثنين، والمهندس طارق القصبي ورئيس جمعية التنمية الأهلية بالقصب فواز السويد، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية.
واشتملت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، التي أقيمت بمشاركة جمعية التنمية الأهلية بالقصب، على أركان للفعاليات والألعاب المتنوعة، ومعارض الأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل، الذي اشتمل على فقرات متنوعة عدة، منها الأناشيد الوطنية ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، وألعاب التحدي، وتم توزيع أكثر من ١٠٠٠ هدية.
وضم مقر الاحتفال باليوم الوطني استعراضًا للخيول، وركن الرسم والتلوين، وجدارية الوطن، التي عبر فيها الحضور عن حبهم وولائهم لهذه البلاد. وشهدت الاحتفالات حضورًا لافتًا للمواطنين والمقيمين.