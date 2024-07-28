خلال 6 أشهر.."أمانة تبوك": زراعة أكثر من ١٤ ألف شجرة ومليوني زهرة موسمية

واصلت أمانة تبوك، ممثلة في وكالة المشاريع جهودها في تحسين المشهد الحضري للمدينة، من خلال تنفيذ عدد من مشاريع أنسنة المدن خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.
وقال وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالمجيد السراح إن هذه الجهود شملت زراعة 2,100,000 من الزهور الشتوية والصيفية، كما تم زراعة 14,500 شجرة ظل من أنواع مختلفة في الحدائق والمحاور الرئيسية للمدينة.
وأوضح المهندس السراح أن الأمانة حرصت على ري 3,000,000 م2 من المسطحات الخضراء، كما تم تهذيب 3,000,000 م2 من المسطحات الخضراء وتشذيب 9,870 نخلة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي حرصًا من الأمانة على زيادة المسطحات الخضراء واتساع رقعتها مما يساهم في أنسنة المدينة، واستدامة حدائقها الأمر الذي سينعكس على الرقي بجودة حياة المواطن والمقيم من سكان المدينة وزوارها.