تستمر 21 يومًا.. "صحة القنفذة" تطلق مبادرة "صحتك تهمنا"

أطلقت "صحة القنفذة" مبادرة ميدانية بعنوان "صحتك تهمنا"، التي تستمر لمدة (٢١) يومًا، وتقدم خدمات صحية متعددة منها استشارات طبية، وكشف طبي، وفحوصات مخبرية، ومتابعة دورية لحالات الأمراض المزمنة، من خلال عربة العيادات المتنقلة.. وتنتهي ١٤ ذو القعدة، وتنفذ يوميًّا بمجمع الخيالة بلازا بالقنفذة من الساعة ٧م إلى ٩م.