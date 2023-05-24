تستمر 21 يومًا.. "صحة القنفذة" تطلق مبادرة "صحتك تهمنا"

أطلقت "صحة القنفذة" مبادرة ميدانية بعنوان "صحتك تهمنا"، التي تستمر لمدة (٢١) يومًا، وتقدم خدمات صحية متعددة منها استشارات طبية، وكشف طبي، وفحوصات مخبرية، ومتابعة دورية لحالات الأمراض المزمنة، من خلال عربة العيادات المتنقلة.. وتنتهي ١٤ ذو القعدة، وتنفذ يوميًّا بمجمع الخيالة بلازا بالقنفذة من الساعة ٧م إلى ٩م.
واستفاد من الحملة حتى الآن (٣٨٠) مراجعًا، ويشارك فيها (٣١) كادرًا من قِبَل مركز صحي الشرقية، ومركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى القنفذة العام.
وقال الدكتور أحمد العمري مدير "صحة القنفذة" لـ"سبق": نسعى لإيصال الخدمات الصحية والرسائل التوعوية المختلفة من خلال هذه المبادرات التي ينفذها الزملاء بصحة القنفذة، ولدينا العديد من المبادرين من الزملاء، وإحدى مبادراتهم هي "صحتك تهمنا" التي تُنَفَّذ حاليًا، كما سبق لصحة القنفذة أيضًا المشاركات المختلفة والمتنوعة بالمهرجانات والمناسبات المختلفة.