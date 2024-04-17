استهدفت 540 من طلبة المنح الدوليين وأُسرهم.. "تعليم عسير" ينفذ مبادرة "ملفى أجاويد"

وقال مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا: إن مبادرة "ملفى أجاويد" استهدفت 300 طالب من طلبة المنح الدوليين بجامعة الملك خالد و90 فرداً من أفراد أسرهم، و150 طفلاً، مستشعرين من ذلك أن ضيف عسير يعد ضيفنا جميعاً، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق منطلقات المجتمع الحيوي والمشاركة الفعالة مع الطلبة؛ لتعريفهم بعادات وثقافة المجتمع السعودي بشكل عام، والمجتمع في عسير بشكل خاص من خلال أنشطة مختلفة تترك أثراً إيجابياً في نفوسهم وأسرهم ونقل ذلك الأثر إلى مجتمعاتهم.