خلال فعاليات الحفل الختامي.. "القرني" يُكرم الفائزات في هاكاثون تكنولوجيا الأزياء بجدة

كرم مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي القرني، الفائزات في هاكاثون تكنولوجيا الأزياء، خلال فعاليات الحفل الختامي.
وحصد المركز الأول في (مسار الحلول التقنية) فريق (مساعد صيانة المكائن) والمركز الثاني (fashion lab)، وفي مسار الملابس التقليدية حصد المركز الأول (فريق تراثنا) والمركز الثاني ( تراثنا D3)، وفي مسار الاستدامة حصد المركز الأول (Smart closet) وأما المركز الثاني (خيوط خضراء).
تضمن الحفل تكريم للفائزات وعرض ابتكارات الفرق المشاركة ومعرضاً مصاحباً، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ورعاة الحفل.
وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي بأن عدد المشاركات بلغ 70 متسابقة، حيث يهدف هاكاثون تكنولوجيا الأزياء إلى استقطاب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء من متدربي ومتدربات الكليات التقنية وطلاب وطالبات الجامعات بمناطق المملكة للمنافسة على إيجاد حلول مبتكرة وتطوير مهارات علمية ومواكبة رؤيتنا الطموحة، مؤكدةً أن أهم المعايير للجنة التحكيم الفعاليه، الجدوى، التاثير، الأصالة.
وأشارت إلى أن للهاكاثون ثلاثة مسارات: مسار الاستدامة، مسار الحلول التقنية، ومسار الملابس التقليدية، مبينةً أن الفئة المستهدفة هم السعوديون من متدربات ومتدربين والخريجين من الكليات التقنية والطلاب والطالبات والخريجين من الجامعات بتخصص تصميم وصناعة الأزياء والحاسب والبرمجيات أو التخصصات ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الأزياء على مستوى المملكة.
الجدير بالذكر أن هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، ويتضمن معرضاً مصاحباً وجلسات استشارية وورش عمل لمركز البحث والابتكار التقني وتنظيم زيارات مدرسية.