خلال فعاليات الحفل الختامي.. "القرني" يُكرم الفائزات في هاكاثون تكنولوجيا الأزياء بجدة

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي بأن عدد المشاركات بلغ 70 متسابقة، حيث يهدف هاكاثون تكنولوجيا الأزياء إلى استقطاب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء من متدربي ومتدربات الكليات التقنية وطلاب وطالبات الجامعات بمناطق المملكة للمنافسة على إيجاد حلول مبتكرة وتطوير مهارات علمية ومواكبة رؤيتنا الطموحة، مؤكدةً أن أهم المعايير للجنة التحكيم الفعاليه، الجدوى، التاثير، الأصالة.