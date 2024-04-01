تهيئة 97 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة العيد بمنطقة نجران

وبين المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، أنه تم الانتهاء من تجهيز المصليات والجوامع بالمنطقة لأداء صلاة العيد، حيث تم الوقوف على صيانتها، والتأكد من نظافة المصليات والمرافق التابعة لها، كما تم توجيه المراقبين والمراقبات لتكثيف الجولات الميدانية والتأكد من جاهزية الجوامع والمصليات، وكذلك متابعة أعمال الصيانة اللازمة لها.