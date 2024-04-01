تهيئة 97 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة العيد بمنطقة نجران

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عن تهيئة 97 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وبين المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، أنه تم الانتهاء من تجهيز المصليات والجوامع بالمنطقة لأداء صلاة العيد، حيث تم الوقوف على صيانتها، والتأكد من نظافة المصليات والمرافق التابعة لها، كما تم توجيه المراقبين والمراقبات لتكثيف الجولات الميدانية والتأكد من جاهزية الجوامع والمصليات، وكذلك متابعة أعمال الصيانة اللازمة لها.
وأكد الشيخ العتيبي على الأئمة والخطباء بالالتزام بإقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة، حيث ستكون في تمام الساعة 6:05 صباحاً.
ونوه العتيبي أن الفرع يحرص على جاهزية المصليات والجوامع؛ تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ولتهيئة أجواء السكينة والطمأنينة والروحانية للمصلين.