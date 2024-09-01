في إنجاز مهم.. تجمع مكة الصحي يحصل على اعتماد منظمة حكومية مبتكرة

وأشار إلى أن لدينا أكثر من 33 مشروعًا ابتكاريًا يُعنى بتحسين وتطوير الخدمات الصحية وتجربة المستفيدين من بينها مركز التحكم بالموارد والذي يُعد جزءًا من نموذج الرعاية الصحية ضمن برامج نظام الرعاية العاجلة والذي حصل على المركز الأول ضمن مشروعات نموذج الرعاية الصحية في جائزة أداء لعام 2023 ومن ضمن المشروعات الابتكارية الأخرى الزيارة الافتراضية للمرضى الحجاج خلال موسم الحج، حيث يشمل هذا المشروع تفعيل الزيارات الافتراضية للمرضى الحجاج مع ذويهم، مما كان لهم كبير الأثر في زيادة نسبة الرضا لدى الحجاج، مبادرة زمزم باركود وهي توعية الحجاج بأكثر الأمراض شيوعًا بعدة لغات من خلال باركود على عبوات مياه زمزم.