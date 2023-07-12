قافلة "الندوة العالمية" لطب العيون بالكاميرون تُجري 230 جراحة و886 معاينة طبية

يشار إلى أن مدير مكتب الندوة في الكاميرون د. عبد الكريم أبو يريما، قال: إن المدينة تعدّ من المناطق التي يكثر فيها داء الماء الأبيض ويحتاج سكانها إلى العديد من هذه القوافل الطبية؛ حتى تعيد الرؤية والإبصار للكثيرين من الأهالي الذين لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج لظروفهم المادية وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة، مثمنًا في ذات الوقت جهود المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج الإنسانية التي يحتاجها الشعب الكاميروني.