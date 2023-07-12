قافلة "الندوة العالمية" لطب العيون بالكاميرون تُجري 230 جراحة و886 معاينة طبية
اختتمت القافلة الطبية التاسعة لجراحة العيون التي نفّذتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مدينة ماروا الكاميرونية، نجاحاتها وإنجازاتها الطبية؛ حيث أجرت "230" عملية جراحية، و"886" معاينة طبية، ووزعت الدواء المجاني على المرضى والمصابين.
فيما ضمّت القافلة "10" أطباء متخصصين في جراحة وعلاج أمراض العيون، واستمرّت لمدة "12" يومًا بداية من يوليو الحالي.
يشار إلى أن مدير مكتب الندوة في الكاميرون د. عبد الكريم أبو يريما، قال: إن المدينة تعدّ من المناطق التي يكثر فيها داء الماء الأبيض ويحتاج سكانها إلى العديد من هذه القوافل الطبية؛ حتى تعيد الرؤية والإبصار للكثيرين من الأهالي الذين لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج لظروفهم المادية وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة، مثمنًا في ذات الوقت جهود المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج الإنسانية التي يحتاجها الشعب الكاميروني.