"صحة حائل" تحتفي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

احتفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل مساء اليوم الخميس، بفعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، تحت شعار "عشرون عاماً من الاحتفال بالعطاء: شكراً للمتبرّعين بالدم"، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة حائل، وبمشاركة التطوع الصحي.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد: "إن الاحتفال بالمتبرعين في هذا اليوم هو إظهار للشكر والتقدير للمتبرعين الذين ينقذون بدمائهم الآخرين، كما يسلط الضوء في هذا اليوم على الحاجة للتبرع بالدم بانتظام لسد الحاجة المتزايدة من الدماء، وتحفيز المجتمع بالمبادرة للتبرع الطوعي".