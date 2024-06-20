"صحة حائل" تحتفي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد: "إن الاحتفال بالمتبرعين في هذا اليوم هو إظهار للشكر والتقدير للمتبرعين الذين ينقذون بدمائهم الآخرين، كما يسلط الضوء في هذا اليوم على الحاجة للتبرع بالدم بانتظام لسد الحاجة المتزايدة من الدماء، وتحفيز المجتمع بالمبادرة للتبرع الطوعي".