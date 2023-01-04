"بيئة مكة" تنظم ورشة عمل عن "طريقة تقليم أشجار الرمان"

وأوضح "المالكي" أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي، حيث تعمل الوزارة على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية؛ حيث يعتبر الرمان من فواكه المناطق الحارة وشبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً، والتي تسهم بدور فعال في تسويق المنتج، وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.