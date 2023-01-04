"بيئة مكة" تنظم ورشة عمل عن "طريقة تقليم أشجار الرمان"

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل عن طريقة تقليم أشجار الرمان بمزارع ابن سلمان ببني مالك، وشارك في الورشة الدكتور صلاح عبدالدائم من منظمة الفاو، والدكتور عبدالفتاح منتصر من مركز البذور والتقاوي بمنطقة الباحة، وعدد من مزارعي الرمان الذين شاركوا التطبيق العملي بكيفية التقليم.
وأكد مدير وحدة بني مالك المهندس عبدالمحسن المالكي على أهمية هذه المحاضرات والورش في تقديم الدعم الفني للمزارعين.
وأوضح "المالكي" أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي، حيث تعمل الوزارة على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية؛ حيث يعتبر الرمان من فواكه المناطق الحارة وشبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً، والتي تسهم بدور فعال في تسويق المنتج، وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.
وأكد "المالكي" على أهميه الممارسات الزراعية السليمة لأشجار الرمان واللوزيات بصفة عامة في فتره الخدمة الشتوية من تقليم ومكافحة الآفات والتسميد العضوي. وعلى أهمية اختيار الأصناف والشتلات من مصادر موثوقة وفق توجيهات مركز البذور والتقاوي بالوزارة. مشيراً إلى أن موعد تقليم شجرة الرمان الرئيسي هو في الشتاء قبل تفتح البراعم من نهاية شهر ديسمبر إلى نهاية شهر يناير. وهناك تقليم متمم في منتصف الصيف إن دعت الحاجة إليه.
وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي عن سعي الوزارة الحثيث لتطوير وتأهيل وتثقيف المزارعين من خلال خبراء متخصصين وتقديم ورش عمل ميدانية تطبيقية فعلية مهمة للمزارع وإنعاش هذا القطاع بالعلم والممارسة. مشيراً إلى أن قيادة الوزارة تحرص وبشكل دقيق على هذه الجوانب المهمة وبشكل دائم ومستمر.