"الثروة السمكية" يبحث تعزيز المهارات التحليلية اللازمة للوصول لاتخاذ قرارات استراتيجية

يشار إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية من خلال هذه البرامج التدريبية يساهم في تطوير ورفع مستوى الإنتاجية للكوادر المستهدفة، وهي ضمن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات القيادات في قطاع الزراعة.