"الثروة السمكية" يبحث تعزيز المهارات التحليلية اللازمة للوصول لاتخاذ قرارات استراتيجية

عقد المركز الوطني للثروة السمكية بجدة دورة تدريبية متقدمة بعنوان "صنع القرار الاستراتيجي في القطاع الزراعي"، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان.
وتهدف هذه الدورة إلى تنمية وتعزيز المهارات التحليلية اللازمة للوصول إلى اتخاذ قرارات استراتيجية ناجحة تساهم في رفع أداء وإنتاجية المشاريع الزراعية. واستهدفت الدورة عددًا من مدراء الإدارات في الوزارة من مختلف فروع مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تحسين القدرات والأسلوب والفعالية في عملية صنع القرار الاستراتيجي.
وأضاف مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية والمدرب لهذا البرنامج المهندس إبراهيم بن أحمد المحزري، أن البرنامج يساهم بشكل فعال في التعرف على القضايا الاستراتيجية في القطاع، وما هي الخيارات الاستراتيجية للتعامل معها.
وأفاد المهندس المحرزي بأنه من خلال التدريب على استخدام أفضل النماذج والطرق التحليلية المتنوعة في التحليل الاستراتيجي، يمكن المساهمة في الحدّ من المشاكل التي تعيق الوصول إلى النمو المؤسسي طويل الأمد والاستدامة في تنمية القطاع.
يشار إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية من خلال هذه البرامج التدريبية يساهم في تطوير ورفع مستوى الإنتاجية للكوادر المستهدفة، وهي ضمن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات القيادات في قطاع الزراعة.