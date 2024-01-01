جمعية كيان للأيتام تقيم "ملتقى كيان الشتوي" في أجواء حميمية رائعة

في أجواء حميمية وأسرية رائعة، أقامت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، برعاية "إمكان"، ملتقى "كيان" الشتوي؛ ليتيح مساحة من الزمان والمكان لمستفيديها من مختلف الأعمار لممارسة الكثير من الأنشطة الترويحية المناسبة لهم في بيئة شتوية دافئة وآمنة.
ويأتي ذلك حرصًا من ملتقى كيان الشتوي على تنوع الفقرات؛ لتشمل الفئات العمرية كافة؛ إذ جاءت على شكل أركان متنوعة؛ فقد ضم الملتقى مجموعة من الفعاليات والفقرات الشيقة، كمباراة كرة القدم على "كأس إمكان" للبنين، ومسابقات وتحديات متنوعة بعدد من الأركان، وفقرات ترفيهية ومهرجين ودمى ومسابقات وجوائز.. كما تخلله العروض الفنية والحركية، إضافة إلى الألعاب الهوائية المتنوعة والألعاب الفردية، وبعض الأكلات الشعبية المحبوبة، وكذلك ركن المشروبات والرسم والتلوين ومسرح الترفيه والمنافسات، والمشروبات الساخنة، إضافة إلى الجلسات التراثية، والعديد من الأركان المتنوعة، وجميعها تهدف لقضاء أوقات حميمية ممتعة وسط المناظر الطبيعية الساحرة، والاستمتاع بوجبة عشاء متنوعة، وجلسات داخلية وخارجية غاية في الروعة.
وفاز فريق كيان الأزرق "بكأس إمكان" بمباراة كرة القدم، وقدمت لهم الميداليات. كذلك كرم رياض العبد الكريم، الراعي الرسمي، "إمكان" وجميع الجهات المشاركة، بما فيها فريق قوة عطاء التطوعي الذي شارك بالتنظيم.
وتم توزيع الهدايا على جميع الأبناء والبنات الحاضرين.
وقال رياض العبدالكريم، المدير التنفيذي لجمعية كيان للأيتام: "دأبت جمعية كيان الخيرية للأيتام، ضمن برامجها الخيرية، على إقامة مناسبة ترويحية لأبنائها الأيتام تحت اسم (ملتقى كيان الشتوي) تحت رعاية إحدى الشركات الرائدة (إمكان)، التي تشاركنا فرحة الأيتام من خلال إقامة هذه الفعالية التي التقى فيها أكثر من 180 يتيمًا ويتيمة في جو مفعم بالبهجة والسعادة؛ إذ تنوعت الفعاليات والألعاب المختلفة، إضافة إلى مسرح أقيمت عليه عدد من الفقرات التي تناسب جميع الفئات العمرية المشاركة، وكذلك عدد من المسابقات الخفيفة التي قدمت من خلالها جوائز لكل من حضر وشارك في الملتقى".
كما قدمت جمعية (كيان) درعًا تذكارية للشركة الراعية إمكان على رعايتها هذا الملتقى، الذي شارك فيه جميع موظفي الجمعية في التنظيم، بالتعاون مع فريق قوة عطاء التطوعي.
وخرج الأطفال والمشاركون تملأ وجوههم الفرحة والبهجة شاكرين لكيان اهتمامها الكريمة بهم.
هذا، وقد أعرب عدد من الأمهات الحاضنات والمتزوجات عن سعادتهن بهذا اللقاء الرائع، وقالت الأم الحاضنة أم ضيء: سعدنا بهذه الأمسية الجميلة بلقاء الأحبة جميع مستفيدات جمعية كيان. المكان جميل جدًّا، والأجواء عائلية رائعة. دائمًا كيان تجمعنا على حب، وعندما أسأل ماذا قدمت لكم جمعية كيان؟ يقف لساني عاجزًا عن التعبير؛ لأني لن ولن أوفيهم حقهم. يكفينا زراعة الثقة بالنفس لدى أبنائنا وبناتنا الأيتام؛ فهم يقفون شامخي الرأس؛ فقد قدمت لهم كيان جميع أنواع الفعاليات والبرامج التعليمة والثقافية، إضافة إلى دمجهم في المجتمع. وكذلك التمكين لسوق العمل من خلال برامج وشراكات اجتماعية. شكرًا كيان.
وقالت أيضًا الحاضنة خديجة عبدالله أم عبدالعزيز: ملتقى جميل وهادف ومنظم. شكرًا كيان على كل ما قدمتموه لنا جميعًا. نرفع لكم القبعة في كيان.
وقالت الحاضنة لمى حسن جرهم: أجواء شتوية وعائلية حميمة عشناها اليوم في كيان. جمَّل الله حالكم. كما قالت جمانة عبدالسلام: أنا مستفيدة جديدة. شكرًا كيان على هذه اللمة الجميلة، وبارك الله في جهودكم. شعرت بتغيير لي ولأولادي أيضًا. حقًّا كيان من أفضل الجمعيات.
وأعربت لطيفة الغزواني عن سعادتها بهذا الملتقى الرائع، وقالت: أشكر جمعية كيان على جهودهم، وعلى إسعادهم أطفالنا الأيتام، وعلى كل ما يقدمونه لنا ولأبنائنا.
كما قالت الأم الحاضنة هدى أم لينا عبدالعزيز: أشكر جمعية كيان وجميع منسوبيها على الجهود الجبارة والجميلة بما تقدمه من أنشطة وفعاليات وأجواء مليئة بالمودة والإخاء والألفة بين الجميع.. ونشكر القائمين على الجمعية، وكل من ساهم بالجهد والمال والوقت. جعله الله في موازين أعمالكم.