جمعية كيان للأيتام تقيم "ملتقى كيان الشتوي" في أجواء حميمية رائعة

ويأتي ذلك حرصًا من ملتقى كيان الشتوي على تنوع الفقرات؛ لتشمل الفئات العمرية كافة؛ إذ جاءت على شكل أركان متنوعة؛ فقد ضم الملتقى مجموعة من الفعاليات والفقرات الشيقة، كمباراة كرة القدم على "كأس إمكان" للبنين، ومسابقات وتحديات متنوعة بعدد من الأركان، وفقرات ترفيهية ومهرجين ودمى ومسابقات وجوائز.. كما تخلله العروض الفنية والحركية، إضافة إلى الألعاب الهوائية المتنوعة والألعاب الفردية، وبعض الأكلات الشعبية المحبوبة، وكذلك ركن المشروبات والرسم والتلوين ومسرح الترفيه والمنافسات، والمشروبات الساخنة، إضافة إلى الجلسات التراثية، والعديد من الأركان المتنوعة، وجميعها تهدف لقضاء أوقات حميمية ممتعة وسط المناظر الطبيعية الساحرة، والاستمتاع بوجبة عشاء متنوعة، وجلسات داخلية وخارجية غاية في الروعة.