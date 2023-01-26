‪ تعليم جازان يحتفل باليوم الدولي للتعليم 2030م

يُشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بجازان كانت قد نفذت عددًا من الفقرات الاحتفالية بهذه المناسبة شملت القصائد الشعرية، والأفلام الوثائقية التي أظهرت المنجزات التعليمية التي حققتها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عرض حواري بعنوان "التعليم حق للجميع" من أداء عددٍ من طالبات مدارس التعليم العام والأهلي والتعليم المستمر وبرامج التربية الخاصة، عبّروا من خلالها عن امتنانه لقيادتنا الحكيمة التي أولت التعليم أهمية كبرى، الأمر الذي أسهم في تمكينهم من الحصول على فرص تعلم مختلفة تلبي احتياجاتهم الخاصة، كما عقدت ندوة عن التعليم شارك فيها عددٌ من قيادات التعليم ومنسوبيه.