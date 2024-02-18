"سكينة".. برنامج تطلقه "الإسلامية" بنجران بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات عن "البيعة فضلها والوفاء بها"، وكذلك" خطر الطعن في الحكام والعلماء"، ومحاضرة بعنوان "صفات دعاة السرورية"، وأيضاً "التحذير من المناهج الداعية للتحزب والخروج على ولي الأمر"، بالإضافة إلى"جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، و"أهمية لزوم جماعة المسلمين"، و"موقف المسلم من الشائعات"، إلى جانب محاضرة عن "مكانة العلماء وأهمية الرجوع إليهم".