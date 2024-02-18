"سكينة".. برنامج تطلقه "الإسلامية" بنجران بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات(بصائر)، اليوم السبت، برنامج دعوي بعنوان "سكينة"، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة، ويستمر لمدة خمسة أيام، حيث يقدمه عدد من الشيوخ والدعاة بفرع الوزارة.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات عن "البيعة فضلها والوفاء بها"، وكذلك" خطر الطعن في الحكام والعلماء"، ومحاضرة بعنوان "صفات دعاة السرورية"، وأيضاً "التحذير من المناهج الداعية للتحزب والخروج على ولي الأمر"، بالإضافة إلى"جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، و"أهمية لزوم جماعة المسلمين"، و"موقف المسلم من الشائعات"، إلى جانب محاضرة عن "مكانة العلماء وأهمية الرجوع إليهم".
ويحرص الفرع على تقديم هذه المناشط استمرارًا لأدواره المجتمعية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمواكبة المناسبات الوطنية التي من شأنها تعزيز روح الانتماء لدى أبناء الوطن وتجديد الولاء لولاة الأمر.