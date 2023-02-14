"محمية الملك سلمان" تدشن المرحلة الثانية لحملة "بعيوننا نحميها" بوادي "توارن"

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إقامة المرحلة الثانية من حملة الإصحاح البيئي "بعيوننا نحميها" في وادي "توارن" بمنطقة حائل.
وأوضحت الهيئة أن أوقات العمل ستكون من الساعة 11 صباحًا إلى 3 مساء من يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
وناشدت "الهيئة" المتطوعين ضرورة الالتزام بالوقت المحدد بالحضور، واستخدام أدوات التنظيف، واستلام حقيبة التطوع، والعمل على إزالة المواد الضارة بالبيئة، والالتزام بتوجيهات المشرف على الموقع.
ودعت الهيئة جميع المتطوعين الراغبين في المشاركة في هذه الحملة التطوعية تأكيد الحضور من خلال هذا الرابط: https://2u.pw/RXQGIJ
وتهدف الحملة التطوعية التي أطلقتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية "بعيوننا نحميها" إلى نشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من المواد الضارة.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى انطلقت من وادي "عانقة" في منطقة حائل خلال الفترة من 9 فبراير حتى 11 فبراير، فيما ستكون المرحلة الثالثة والأخيرة في وادي "السلف" بمنطقة حائل خلال الفترة من 23 فبراير حتى 25 فبراير.