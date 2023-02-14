"محمية الملك سلمان" تدشن المرحلة الثانية لحملة "بعيوننا نحميها" بوادي "توارن"

يُشار إلى أن المرحلة الأولى انطلقت من وادي "عانقة" في منطقة حائل خلال الفترة من 9 فبراير حتى 11 فبراير، فيما ستكون المرحلة الثالثة والأخيرة في وادي "السلف" بمنطقة حائل خلال الفترة من 23 فبراير حتى 25 فبراير.