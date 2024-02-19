بعد مسيرة 30 عامًا.. تكريم "اللحياني" بدرع التميز والإبداع العربي

منح ملتقى التميز والإبداع العربي، في القاهرة، المستشار الإعلامي الشاعر والكاتب والمذيع التلفزيوني الدكتور خضر اللحياني، درع التميز والإبداع العربي.
جاء ذلك بعد اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالوطن العربي في الثقافة والإعلام لعام 2023.
وعقد الملتقى تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتور نيفين الكيلاني، وبتنظيم من "ويكميديا"، بالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب، وبحضور مندوب من جامعة الدول العربية.
ونظم حفل التكريم يوم 31 يناير الماضي، في القاهرة، بحضور نخبة من النجوم العرب في مجالات الثقافة والأدب والإعلام والفن والرياضة، يتقدمهم الفنانون: عاصي الحلاني، و"حكيم"، وإلهام شاهين وغيرهم.
وقد تسلم "اللحياني"، درع التميز والإبداع العربي من مديرة المهرجان الدكتورة داليا المتبولي.
وثمن الدكتور خضر اللحياني، هذا الاختيار الذي اعتبره تتويجًا لمسيرة 30 عامًا قدم خلالها ما يقرب 90 برنامجًا تلفزيونيًا، وأصدر عشرة كتب من الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية وفي أدب الطفل.
وتغنى بقصائد "اللحياني"، العديد من عمالقة الفن منهم الراحل طلال مداح، وفنان العرب محمد عبده، وعباد الجوهر، وعبدالله رشاد، وغيرهم، إضافة لتقلده العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية.
وتلقى "اللحياني" التهاني من مسؤولي ورجالات الدولة في الثقافة والإعلام بالمملكة، وعلى رأسهم وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجة، والعديد من الزملاء والأصدقاء.