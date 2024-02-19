بعد مسيرة 30 عامًا.. تكريم "اللحياني" بدرع التميز والإبداع العربي

وثمن الدكتور خضر اللحياني، هذا الاختيار الذي اعتبره تتويجًا لمسيرة 30 عامًا قدم خلالها ما يقرب 90 برنامجًا تلفزيونيًا، وأصدر عشرة كتب من الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية وفي أدب الطفل.