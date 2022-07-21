"المشيطي" يكرم الفرق التطوعية المشاركة في استقبال وتوديع الحجاج

يذكر أن مركز استقبال وتوديع الحجاج يقع في منتصف الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتم فيه ضيافة الحجاج من خدمة العربة الصحية المتنقلة بنقطة "ساسكو طريق الهجرة" التي يشرف عليها القطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع.