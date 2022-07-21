"المشيطي" يكرم الفرق التطوعية المشاركة في استقبال وتوديع الحجاج

كرم محافظ وادي الفرع طائع المشيطي، اليوم الخميس، الفرق التطوعية المشاركة في مركز استقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي للمستودع الخيري عبداللطيف المخلفي.
وقدم "المشيطي" الشكر والتقدير للمدير التنفيذي والشباب المتطوعين الذين شاركوا في مراكز الضيافة التي وجه بها أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان على طريق الهجرة.
يذكر أن مركز استقبال وتوديع الحجاج يقع في منتصف الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتم فيه ضيافة الحجاج من خدمة العربة الصحية المتنقلة بنقطة "ساسكو طريق الهجرة" التي يشرف عليها القطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع.
كما يقدم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام من استقبال وعيادة فرز، من خلال أقسام: العلامات الحيوية والمختبر والأشعة والصيدلية والنقل الإسعافي، إضافة إلى تكامل كل الخدمات على مدار الساعة.