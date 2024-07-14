أمانة تبوك تتيح تنفيذ أكثر من 930 فرصة تطوعية 6 أشهر

واصلت أمانة منطقة تبوك، ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، جهودها في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم العمل التطوعي.
يأتي ذلك في إطار حرص أمانة تبوك وبلدياتها التابعة على تفعيل دور المجتمع في مختلف المجالات، وتشجيع التطوع والتعاون بين الأمانة والمواطنين لخلق بيئة أفضل وخدمة أفضل للمنطقة.
وقالت مديرة إدارة الشراكة المجتمعية بسمة البلوي: إنه وفقًا للإحصائيات بلغ عدد الفرص التطوعية المتاحة، في أثناء هذه المدة 934 فرصة، في حين بلغ عدد المتطوعين الذين شاركوا في هذه الفرص 2864 متطوعًا ومتطوعة.
وأشارت "البلوي" إلى تخصيص 380 فرصة تطوعية لرصد عناصر التشوه البصري؛ للمساهمة في الرقي بالجاذبية البصرية وتحسين المشهد الحضري للمنطقة.
وفي سياق متصل أكدت بسمة البلوي، زراعة أكثر من 4 آلاف شتلة بمشاركة مجتمعية، وهو ما يُعزّز من جهود الأمانة في تحسين البيئة وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".