أمانة تبوك تتيح تنفيذ أكثر من 930 فرصة تطوعية 6 أشهر

وقالت مديرة إدارة الشراكة المجتمعية بسمة البلوي: إنه وفقًا للإحصائيات بلغ عدد الفرص التطوعية المتاحة، في أثناء هذه المدة 934 فرصة، في حين بلغ عدد المتطوعين الذين شاركوا في هذه الفرص 2864 متطوعًا ومتطوعة.