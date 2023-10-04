الطائف.. "وكيل التعليم" و"مدير شؤون المعلمين" يشاركان المعلمين احتفالهم بيوم المعلم

يشارك وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر بن محمد الحارثي، ومدير عام شؤون المعلمين بالوزارة ياسر محمد الغريبي، احتفال المعلمين بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، ويوافق اليوم الخميس 20-30-1445 هـ.
وسيقوم وكيل الوزارة ومدير عام شؤون المعلمين بزيارة المعلمين في مدارسهم ومشاركتهم احتفال المدارس بهم تقديراً واعتزازاً بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين بما يحقق جانباً عملياً في دعم مسيرة المعلم، وتعزيز دوره، وتعظيم مسؤولياته.
وبيّن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين التنموي، وتعزيز دور المعلم ومكانته في بناء الأجيال، والمساهمة في تعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.
وأضاف الدكتور الغامدي قائلاً: "تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الخميس بيوم المعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيداً لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها".