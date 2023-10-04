الطائف.. "وكيل التعليم" و"مدير شؤون المعلمين" يشاركان المعلمين احتفالهم بيوم المعلم

يشارك وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر بن محمد الحارثي، ومدير عام شؤون المعلمين بالوزارة ياسر محمد الغريبي، احتفال المعلمين بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، ويوافق اليوم الخميس 20-30-1445 هـ.