محافظ مرات يُدشن مشروع "حفظ النعمة" بجمعية التنمية الأهلية

دشن محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، اليوم الأربعاء، مشروع "حفظ النعمة"، بجمعية التنمية الأهلية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية وأعضاء جمعية التنمية.
ويتكون المشروع من ثلاث مبادرات؛ الأولى: المقر الرئيس ويشمل الإدارة والمستودع والثلاجات ويقع في مقر الجمعية.
والثانية: حاويات لحفظ فائض الخبز على طريق الملك عبدالعزيز مقابل البوليفارد، والوصول لها بسيارة مشابهة لصرافات المركبة البنكية.
وتتوفر ثلاث حاويات منها اثنتان لفائض الخبز، والثالثة للمهملات من الأكياس البلاستيكية أو الورقية.
ويتمكن من يريد الاستفادة منها دون النزول من السيارة، وقد تأسس الموقع بالتعاون مع بلدية محافظة مرات.
أما المبادرة الثالثة، تتمثل في ثلاجة تستقبل فائض الوجبات الصغيرة من المنازل والاستراحات، ويستفيد منها المحتاجون مباشرة بالموقع.