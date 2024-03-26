‫ محافظ شرورة يشارك أيتام جمعية "طموح" الإفطار الرمضاني

شارك محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي مساء أمس، أيتام جمعية "طموح" الإفطار الرمضاني الذي تقيمه الجمعية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الكربي وأعضاء الجمعية .
ونوّه "العنزي" بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم.
كما أكد "العنزي" أن الأيتام فئة غالية على المجتمع، ويجب الاهتمام بهم والحرص على تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه وفرداً فاعلاً في وطنه مُشيداً بما تُقدمه الجمعية من أعمال وخدمات اجتماعية وإنسانية.
بدوره، قدّم "الكربي" شكره لمحافظ شرورة على مشاركته أيتام الجمعية مأدبة الإفطار، وحرصه على متابعة أعمال الجمعية.