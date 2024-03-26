‫ محافظ شرورة يشارك أيتام جمعية "طموح" الإفطار الرمضاني

كما أكد "العنزي" أن الأيتام فئة غالية على المجتمع، ويجب الاهتمام بهم والحرص على تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه وفرداً فاعلاً في وطنه مُشيداً بما تُقدمه الجمعية من أعمال وخدمات اجتماعية وإنسانية.