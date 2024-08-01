محافظ طبرجل يدشن فعاليات مهرجان الفاكهة الثالث

دشن محافظ طبرجل نادر بن غالب العتيبي، حفل مهرجان الفاكهة الثالث، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
وتجول المحافظ على أجنحة معارض المنتجات الزراعية، الذي يتكوّن من 32 جناحًا، احتوت على إنتاج منطقة الجوف من أنواع الفاكهة، كما تجول في عدد من الأجنحة المشاركة.
وقال محافظ طبرجل: إن مهرجانات المنطقة تحظى بمتابعة ودعم واهتمام أمير الجوف؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي، وما تعكسه من القيمة النوعية للمنطقة.
وعبر عن شكره للعاملين بالمهرجان من أعضاء ومشاركين ومشاركات ومتطوعين ومتطوعات.
وشهدت ليلة الافتتاح إقبالًا كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة ومحافظات المنطقة، بالإضافة للمناطق المجاورة مستمتعين بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات شرائح المجتمع من خلال عدة أركان وفعاليات.
من أهمها "معارض مزارعي الفاكهة ومسرح الفعاليات، وجناح الفنون التشكيلية وأجنحة الأسر المنتجة بقسميها السجاد والأكلات الشعبية، وأيضًا أجنحة الدوائر الحكومية والجمعيات.