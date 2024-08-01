محافظ طبرجل يدشن فعاليات مهرجان الفاكهة الثالث

وتجول المحافظ على أجنحة معارض المنتجات الزراعية، الذي يتكوّن من 32 جناحًا، احتوت على إنتاج منطقة الجوف من أنواع الفاكهة، كما تجول في عدد من الأجنحة المشاركة.