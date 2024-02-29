محافظ حفر الباطن يفتتح المخيم البيئي الذي تنظّمه جمعية حماية البيئة

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية حفر الباطن عبدالله بن محمد بن بصيص، عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن، مؤكّدًا أن رعاية الصندوق للمخيم البيئي هي حافزٌ كبير ومساهمة فاعلة في تحقيق الهدف المنشود من إقامة المخيم؛ كي يترك أثرًا في سلوك الناس تجاه البيئة ينعكس إيجابًا على الحفاظ على البيئة وحمايتها.