محافظ حفر الباطن يفتتح المخيم البيئي الذي تنظّمه جمعية حماية البيئة

افتتح محافظُ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، المخيمَ البيئي الذي تنظّمه جمعية حماية البيئة بمحافظة حفر الباطن، برعاية صندوق البيئة.
وعبّر ممثل صندوق البيئة رئيس قطاع الاستراتيجية والشراكات التنفيذية خالد الحبردي، خلال كلمته، عن شكره لمحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، على تشريفه حفلَ افتتاح المخيم.
وأكّد "الحبردي" أنّ الصندوق حريصٌ على دعم المبادرات والبرامج التي تُعنى بحماية البيئة والحفاظ عليها، وتأتي رعاية المخيم البيئي ترجمةً لحرص صندوق البيئة على تحقيق هذا الهدف.
وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية حفر الباطن عبدالله بن محمد بن بصيص، عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن، مؤكّدًا أن رعاية الصندوق للمخيم البيئي هي حافزٌ كبير ومساهمة فاعلة في تحقيق الهدف المنشود من إقامة المخيم؛ كي يترك أثرًا في سلوك الناس تجاه البيئة ينعكس إيجابًا على الحفاظ على البيئة وحمايتها.
وتمّ توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين صندوق البيئة وجمعية حفر الباطن لحماية البيئة، تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.