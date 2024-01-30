"تقنية جدة" تستضيف "36" مرشحة لسيدات التايكوندو

أعلن الاتحادُ السعودي للتايكوندو، وعبر حسابه الرسمي في منصة "X"؛ عن قبول "36" مرشحة للالتحاق بدورة حكام التايكوندو المستجدين للسيدات، والمقرر إقامتها بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 حتى 17 فبراير القادم، في الكلية التقنية بجدة.
وتحتوي الدورة على برنامج مكثَّف، ومحاضرات نظرية، وأخرى عملية عن قانون منافسات القتال المعتمد من الاتحاد الدولي للتايكوندو، وكذلك تنظيم وإدارة المنافسات، بالإضافة إلى أنظمة التحكيم الإلكترونية، وتقنية إعادة الفيديو، والعديد من المحاور الفنية والقانونية والتقنية.
وأفاد رئيس لجنة الحكام والمشرف العام على الدورة، الدولي فايز السلولي، بأن الغرض من هذه الدورة زيادة عدد الحكمات المعتمدات؛ لتمكينهنّ من إدارة منافسات السيدات، وهي أحد قرارات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد شداد العمري؛ لتعزيز العدد الحالي من الحكمات، والمشاركات المقبلة تتطلّب المزيد.
وأوضح أن لجنة الحكام قامت بترشيح المحاضر والخبير التحكيمي غازي الغانم "نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للتايكوندو ومقيم الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو"؛ لإلقاء المحاضرات وشرح القوانين الخاصة باللعبة عمليًّا ونظريًّا.
وأضاف "السلولي": أن عدد المرشحات يعتبر جيدًا مبدئيًّا، وسيتمّ رفع أعداد الحكمات على مراحل قادمة، متمنّيًا من الجميع بذلَ الجهد لاجتياز الدورة، ومن ثَم الانخراط في السلك التحكيمي.