"تقنية جدة" تستضيف "36" مرشحة لسيدات التايكوندو

وأفاد رئيس لجنة الحكام والمشرف العام على الدورة، الدولي فايز السلولي، بأن الغرض من هذه الدورة زيادة عدد الحكمات المعتمدات؛ لتمكينهنّ من إدارة منافسات السيدات، وهي أحد قرارات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد شداد العمري؛ لتعزيز العدد الحالي من الحكمات، والمشاركات المقبلة تتطلّب المزيد.