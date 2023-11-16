"شراكة" تختتم برنامج تدريب وتأهيل "60" مواطنًا من ذوي الإعاقة

وقال المدير التنفيذي للجمعية بندر الحربي: إن المشروع تضمّن عددًا من الدورات التدريبية الحديثة والجديدة، والتي تتناسب مع متطلّبات سوق العمل، كما أنها معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات حرفية متنوعة؛ ومنها: التصوير الاحترافي، صناعة الشموع، التيرازيو والكونكريت.