"شراكة" تختتم برنامج تدريب وتأهيل "60" مواطنًا من ذوي الإعاقة

أنهت جمعيةُ ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة"، اليوم الأربعاء، مراحلَ البرنامج التدريبي "مشروع حرفي"، بدعم حصري من مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس".
وقد انتظم في البرنامج "60" شابًّا وفتاة من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية، ابتداءً من تدريبهم وتأهيلهم، وانتهاءً بتمكينهم من سوق العمل، وإنشاء المشروعات الخاصة بهم.
وقال المدير التنفيذي للجمعية بندر الحربي: إن المشروع تضمّن عددًا من الدورات التدريبية الحديثة والجديدة، والتي تتناسب مع متطلّبات سوق العمل، كما أنها معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات حرفية متنوعة؛ ومنها: التصوير الاحترافي، صناعة الشموع، التيرازيو والكونكريت.
وأضاف: أن هذا البرنامج التدريبي "مشروع حرفي"، سيسهم في بناء مهارات وقدرات المستفيدين، وإلحاقهم بسوق العمل، ومساعدتهم للبدء بمشروع خاص بهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار "الحربي" إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لبرامج التدريب والتمكين الموجهة لخدمة مستفيدي الجمعية على مستوى المملكة، لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية، بالمساهمة في تمكين المستفيدين، وتحقيق دخل اقتصادي لهم.
وقدّم المديرُ التنفيذي للجمعية شكرَه لمؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، على حرصها على دعم المشروعات التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.