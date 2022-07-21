شاهد.. "لأجلهم" تُعايد مستفيديها بالهدايا والفقرات الترفيهية

نظمت جمعية "لأجلهم"، اليوم الخميس، حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها من ذوي الإعاقة وأسرهم، في حفل بهيج بفقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعرضة النجدية والفلكلورات الحجازية.
وأقيم الحفل تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة هدى الجاويش.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود: إننا في "لأجلهم" نهدف من خلال مبادراتنا الاجتماعية وبرامجنا التوعوية إلى العمل على الجانب التنموي لذوي الإعاقة بما يُحقق لهم الاستقلالية.
وأضاف: الحفل يندرج تحت البرامج الترفيهية لذوي الإعاقة وأسرهم نسعى من خلالها إلى تحقيق جودة الحياة لذوي الإعاقة وأسرهم.
من جانبها قالت الأخصائية الاجتماعية وجدان الهمامي: إن مثل هذه البرامج تستهدف ذوي الإعاقة، بما يحقق التكافل والتناغم الأسري، وكذلك الدمج الاجتماعي بين ذوي الإعاقة والأسوياء.
حضر الحفل مجموعة من المهتمين والناشطين في مجال الأسرة والمجتمع وذوي الإعاقة.
يذكر أن جمعية "لأجلهم" تقدم مساء كل أربعاء، طوال العام، فعاليات ترفيهية ورياضية، تحت مُبادرة "معًا نمشي".