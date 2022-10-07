المعمارية السعودية "رنا العمودي": تصميم جناح "البدر" بمعرض الكتاب مصدر فخر واعتزاز

وقالت العمودي، التي درست العمارة والتصميم بجامعة عفّت في جدة، وأسست "ستوديو خط Line studio" لـ"سبق": "ابتكرت تصميماً خاصاً للجناح مستوحى من أشعار البدر، ليكون تجربة مميزة واستثنائية يعيشها زوار المعرض، وأشرفت بشكل مباشر على تنفيذ التصميم، مع طاقم عملي في الاستديو، بحماس وبشغفٍ كبيرين، إلى أن تم الانتهاء منه خلال فترة زمنية وجيزة".