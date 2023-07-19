الشؤون الصحية بحائل تنفذ 290 جولة رقابية على منشآت مختلفة

وتفصيلاً، نفذت إدارة الالتزام بصحة حائل (235) زيارة رقابية على الصيدليات، و(31) زيارة على مستشفى حكومي، و(88) مستشفى خاصًا، و(108) مراكز صحية، و(3) عيادات متنقلة، و(3) زيارات لمراكز علاج طبيعي، و(9) زيارات لمجمعات طبية خاصة، و(4) مختبرات، وزيارة (22) محل نظارات.