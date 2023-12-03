"تقنية أبها" تحتفل بالمتدربين المستجدين في الفصل التدريبي الثاني

نظّمت الكلية التقنية بأبها ممثلةً في وكالة الكلية لشؤون المتدربين، حفل استقبال للمتدربين المستجدين والذين بلغ عددهم 1037 متدربًا مستجدًا في مرحلة الدبلوم، للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1445هـ، وذلك على مسرح الكلية بحي جوحان بأبها.
جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي، ووكلاء الكلية للتدريب المهندس سالم الغامدي ولشؤون المتدربين المهندس عوض بن يحيى آل مبارك، وللجودة الأستاذ علي بن محمد القحطاني، ورئيس قسم الدراسات العامة الدكتور عبدالله آل فرحان، ورؤساء الأقسام، وعددٍ من المدربين ومشرفي التخصصات، وجمع كبير من المتدربين المستجدين.
ورفع عميد الكلية شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدّمه للوطن والمواطن من خدمات جليلة لا يمكن حصرها، وللمسؤولين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب، من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيدٍ سعودية مدربة.
كما رحب العميد بالمتدربين المستجدين، وحثهم على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات، ليصبحوا سواعد وطنية تُسهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030.
وفي نهاية اللقاء أجاب عميد الكلية ووكلاؤها عن أسئلة المتدربين المستجدين.