"تقنية أبها" تحتفل بالمتدربين المستجدين في الفصل التدريبي الثاني

كما رحب العميد بالمتدربين المستجدين، وحثهم على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات، ليصبحوا سواعد وطنية تُسهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030.