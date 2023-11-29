"البيئة" تُنفِّذ جولة بسوق السمك المركزي بجدة للوقوف على توافر الضوابط الفنية والصحية

نفّذت الفِرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بسوق السمك المركزي بجدة اليوم جولات تفتيشية ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وصرح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني، بأن مدير إدارة الرقابة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عوض العتيبي، ومشرف التستر التجاري بوزارة البيئة والمياه والزراعة ثامر السهلي، ونائب مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محمد الشهراني، وقفوا اليوم على سوق السمك المركزي بجدة، بمشاركة أعضاء الفِرق التفتيشية الرقابية لمكافحة التستر التجاري بمنطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من سير العمل داخل السوق، وتمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ، والوقوف على تمكين الصيادين وتجار المزارع السمكية من العمل وفق الضوابط والشروط الفنية والصحية في حفظ ما يدخل إلى الأسواق، وضبط المخالفات، وتطبيق الإجراءات اللازمة لكل جهة بما لديها من أنظمة وقوانين.
وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الفرع مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة تُنفّذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
وشدَّد "الخليف" على أن امتثال المنشآت بقواعد السوق يُسهم في استمرارية أعمالها، وتعزيز نموها، وزيادة توسع أنشطتها، والحد من حالات ارتكاب مخالفات وجرائم نظام مكافحة التستر.
يُذكر أنه تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في جميع القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.