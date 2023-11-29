"البيئة" تُنفِّذ جولة بسوق السمك المركزي بجدة للوقوف على توافر الضوابط الفنية والصحية

وصرح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني، بأن مدير إدارة الرقابة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عوض العتيبي، ومشرف التستر التجاري بوزارة البيئة والمياه والزراعة ثامر السهلي، ونائب مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محمد الشهراني، وقفوا اليوم على سوق السمك المركزي بجدة، بمشاركة أعضاء الفِرق التفتيشية الرقابية لمكافحة التستر التجاري بمنطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من سير العمل داخل السوق، وتمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ، والوقوف على تمكين الصيادين وتجار المزارع السمكية من العمل وفق الضوابط والشروط الفنية والصحية في حفظ ما يدخل إلى الأسواق، وضبط المخالفات، وتطبيق الإجراءات اللازمة لكل جهة بما لديها من أنظمة وقوانين.