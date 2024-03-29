134 طالباً يشاركون في مبادرات البرنامج الرمضاني "المواطنة والحياة" بتعليم جازان

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة أداء التعليم "قسم النشاط الطلابي" وقسم الاتصال المؤسسي مساء أمس البرنامج الرمضاني "المواطنة والحياة" الذي نفذه المتطوعون والمتطوعات من طلاب وطالبات مكاتب التعليم.
في التفاصيل، شارك 134 طالباً وطالبة في تنفيذ 5 مبادرات اجتماعية متنوعة هدفت لتفعيل دور الطلبة التطوعي من خلال برامج تطوعية مجتمعية تساهم في تعزيز دورهم المجتمعي واستغلال وقتهم في الشهر الفضيل.
وشملت المبادرات مبادرة تفطير الجيران التي نفذها مكتب التعليم بوسط جازان ومراكز الحي المنفذ من قبل مكتب التعليم بأبي عريش وزيارات للمرضى بالمستشفيات نفذها مكتب تعليم صامطة وموائد الإفطار الرمضانية لعمال وحراس المدارس بمكتب تعليم العارضة ومبادرة تنظيف المساجد بمكتب تعليم المسارحة والحرث.
وسعت هذه التجارب الميدانية لتكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة مساهمة في تحفيزهم لخدمة مجتمعهم في شتى المجالات، لبناء جيل مبادر ومتطوع يُسهم في تنمية الوطن وخدمة قيادته وشعبه، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التطوع في رؤية السعودية 2030.