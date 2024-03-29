134 طالباً يشاركون في مبادرات البرنامج الرمضاني "المواطنة والحياة" بتعليم جازان

وسعت هذه التجارب الميدانية لتكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة مساهمة في تحفيزهم لخدمة مجتمعهم في شتى المجالات، لبناء جيل مبادر ومتطوع يُسهم في تنمية الوطن وخدمة قيادته وشعبه، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التطوع في رؤية السعودية 2030.